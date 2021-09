Auffrischimpfungen bald auch in der EU

Bewerten will die Europäische Arzneimittelagentur die Sicherheit und Wirksamkeit einer dritten Dosis mit der mRNA-Vakzine auf Grundlage von Daten unter anderem aus einer noch laufenden klinischen Studie, in der 306 immungesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahre 4,8 bis 8 Monate nach der zweiten Comirnaty®-Impfung eine dritte Dosis erhalten hatten und 2,6 Monate nachbeobachtet wurden. Laut Biontech bewirkte die dritte Dosis signifikant höhere Antikörpertiter gegen das Wildtypvirus. Bereits in wenigen Wochen rechnet der Humanarzneimittelausschuss (CHMP) zu einer abschließenden Empfehlung zu gekommen zu sein.

Die Nebenwirkungen innerhalb von sieben Tagen nach der Auffrischungsdosis waren in der Regel leicht bis mittelschwer. Zu den häufigsten Ereignissen zählten Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost.