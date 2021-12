Ist eine natürliche COVID-19-Immunität besser als die Impfung?

Was heterologes Impfen bedeutet, gehört in Deutschland mittlerweile zum Allgemeinwissen. Was man unter hybrider oder einer sogenannten Super-Immunität versteht, ist nicht ganz so verbreitet, aber wichtig. Denn früher oder später – ob geimpft oder nicht – wird sich wohl jeder mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizieren. Dann geht es aber nicht darum, ob eine natürliche Immunität besser schützt als eine durch Impfung erworbene. Vielmehr braucht man beides. Man sollte sich also auch nach überstandener COVID-19-Infektion impfen und boostern lassen.