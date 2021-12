Gehe geht zu 100 Prozent an WBA

Dass dieses Joint Venture schon bald Geschichte sein könnte, deutete sich bereits im Juli dieses Jahres an, als bekannt wurde, dass weite Teile des Europageschäfts von McKesson an die Phoenix-Gruppe gehen. Doch die Gehe gehörte ausdrücklich nicht dazu. Nun zieht sich McKesson vollständig aus Europa zurück, das Joint Venture und damit die Gehe wird komplett von WBA übernommen. Das neu entstehende Unternehmen dürfte vom Umsatz her in derselben Liga spielen wie Marktführer Phoenix.