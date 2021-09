Webshop statt Plattform: Gehe und AHD setzen auf „digitale Individualität“

Großhändler Gehe, der mittlerweile mit Alliance Healthcare Deutschland (AHD) ein Gemeinschaftsunternehmen bildet, war das einzige Gründungsmitglied der Digitalinitiative Pro Avo, das sich nicht der von Phoenix und Noventi ins Leben gerufenen Plattform gesund.de angeschlossen hatte. Damals wurde auf eine eigene Digitalstrategie verwiesen. Diese wird nun konkreter. Just am selben Tag, an dem gesund.de den Start seines Markplatzes verkündet, geben auch Gehe und AHD weitere Details bekannt. Das Gemeinschaftsunternehmen schließt sich demnach als einziger der großen Pharmagroßhändler nicht einer Plattform an, sondern setzt auf das eigene Online- und Webshop-Angebot. Das wolle man für alle Kooperations- und Großhandelskunden öffnen, heißt es in einer Mitteilung vom heutigen Mittwoch. Um den Wünschen der Patienten zu entsprechen und die Apotheke optimal auf die Bedürfnisse ihrer Kunden auszurichten, setzt das Gemeinschaftsunternehmen innerhalb der Digitalisierungsstrategie auf eigene Lösungen und auf Partnerschaften und ergänzende Angebote, so Gehe und AHD.