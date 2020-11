Fusion von Gehe und Alliance Healthcare Deutschland ist vollzogen

Am heutigen Montag melden die beiden Unternehmen nun den Vollzug der Transaktion. An dem neuen Gemeinschaftsunternehmen hält WBA 70 Prozent und McKesson 30 Prozent. Laut Branchenexperten wird es ungefähr 30 Prozent Marktanteil im deutschen Pharmagroßhandel haben.

In der gemeinsamen Pressemeldung zeigen sich die Unternehmensspitzen höchst zufrieden: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit McKesson in diesem Joint Venture“, sagte Ornella Barra, Co Chief Operating Officer von Walgreens Boots Alliance. „Es ist ein bedeutender Schritt und eine einmalige Chance für unseren Großhandelsbereich, innovative Dienstleistungen für Apotheken und Hersteller in Deutschland weiterzuentwickeln.“

Kevin Kettler, Chairman of the Management Board und President von McKesson International, erklärt: „Der Abschluss dieser strategischen Partnerschaft mit Walgreens Boots Alliance ermöglicht uns, unser Pharmagroßhandelsgeschäft im deutschen Markt zu stärken und für die Zukunft zu sichern.” Gemeinsam erklären die Unternehmen, das neue Joint Venture möchte in Anbetracht der künftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen „die heilberufliche Stellung des Apothekers stärken, innovative Services entwickeln, Digitalisierung vorantreiben und Mehrwerte für Patienten schaffen“.

Wie dies konkret aussehen soll, muss sich nun zeigen.