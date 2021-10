AHD und Gehe starten gemeinsame Digitalkampagne

Zu den Features des neuen Website- und Webshop-Angebots gehören u.a. die Anbindung an die Warenwirtschaft in der Apotheke, Zustelloptionen, wie Botendienststeuerung und Abholung zum Wunschzeitpunkt, oder Komfort-Checkout mit Onlinebezahlmöglichkeiten via PayPal plus. Zusätzlich zur Shop-Lösung umfasst das Angebot eine klassische Website als digitales Aushängeschild der Apotheke. Für die individuelle Onlinepräsenz kann das Design der Websites an die jeweiligen Apotheken-Bedürfnisse angepasst und im eigenen Look präsentiert werden. Damit möchten AHD und Gehe der Vor-Ort-Apotheke die Möglichkeit bieten, von den Vorteilen einer zusätzlichen Filiale im Netz – als digitales Pendant zur Offizin – zu profitieren, erklären die Großhändler.

Gehe war mal Teil von ProAvO

Großhändler Gehe, der mittlerweile mit Alliance Healthcare Deutschland (AHD) ein Gemeinschaftsunternehmen bildet, war das einzige Gründungsmitglied der Digitalinitiative ProAvo, das sich nicht der von Phoenix und Noventi ins Leben gerufenen Plattform gesund.de angeschlossen hatte. Damals wurde auf eine eigene Digitalstrategie verwiesen.