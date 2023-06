Die Nachricht landete per Brief bei den Geschäftspartnern, kurz darauf folgte eine

Pressemitteilung: Darin teilen AHD und Gehe mit, dass die beiden Unternehmen am 3. Juli 2023 rechtlich zusammengeführt werden, indem Gehe auf die AHD verschmolzen werden soll. Die Vertragsbeziehungen von Gehe würden an diesem Tag auf AHD übergehen und inhaltlich unverändert mit AHD als neuem Vertragspartner fortbestehen. Die beiden Großhandelsmarken AHD und Gehe wie auch die beiden Apothekenkooperationen Alphega und Gesund leben würden ebenfalls bestehen bleiben.