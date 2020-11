Was passiert nach der Fusion von Gehe und Alliance Healthcare Deutschland?

Doch was bedeutet das im Einzelnen? „Der regulierte Markt stellt heute große Herausforderungen, nicht zuletzt beim Thema der Digitalisierung“, erklärt Erwin Teichmann von der Unternehmenskommunikation bei WBA auf Nachfrage von DAZ.online. „Beide Unternehmen können durch den Zusammenschluss als Gemeinschaftsunternehmen stärker und leistungsfähiger sein“, so der Pressesprecher. „Mit ALPHEGA und gesundleben sind wir bei Apothekenkooperationen in einer sehr guten Position. Nicht zuletzt zeigt die Entscheidung von Walgreens Boots Alliance und McKesson zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens, dass sie großes Vertrauen in den deutschen Pharmagroßhandelsmarkt haben – und in Alliance Healthcare Deutschland sowie Gehe.“