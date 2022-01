Die Ursprünge des Unternehmens gehen zurück auf die Gründung der „J. M. Andreae Material und Farbwaren Handlung“ in Frankfurt durch Johann Matthias Andreae im Jahr 1841. Was in den nächsten 180 Jahren folgte, war eine kaum zu überblickende Abfolge an Unternehmensgründungen, Übernahmen und Fusionen: Dazu zählten die Gründung der „Handelsgesellschaft Noris Zahn & Cie.“ in Nürnberg im Jahr 1885 durch Carl Friedrich Zahn, die Fusion mit der J. M. Andreae Material und Farbwaren Handlung nach dem Ersten Weltkrieg zur Andreae-Noris Zahn AG (Anzag). die Gründung der Unichem Group 1938 in Großbritannien und der italienischen Alleanza Farmaceutika 1977 durch Stefano Pessina. Damit nicht genug, begleiteten weitere Gründungen die Unternehmenshistorie: 1982 Di Pharma in Italien, 1991 Alliance Santé durch den Zusammenschluss von Alleanza Salute Italia und zwei französischen Pharmagroßhändlern, 1997 Alliance UniChem durch die Fusion der UniChem Group und Alliance Santé und schließlich 2006 die Gründung von Alliance Boots durch die Fusion von Boots und Alliance UniChem, wobei im darauffolgenden Jahr das Großhandelsgeschäft in Alliance Healthcare umfirmiert wurde. Im Oktober 2010 wurde Alliance Boots durch den Kauf von Aktienpaketen der Sanacorp, Celesio und Phoenix Mehrheitseigner der Anzag.