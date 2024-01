Fette Gewinne mit Abnehmspritzen

Pharmaindustrie springt auf den Trend auf

Dieser Effekt hat die Pharmaindustrie elektrisiert. Im Juli 2023 erhielt Novo Nordisk in Deutschland zusätzlich die Zulassung für Wegovy. Dabei handelt es sich um einen Pen mit demselben Wirkstoff, der mit seiner höheren Dosierung jedoch speziell für schwer adipöse Menschen gedacht ist. Allerdings ist das Produkt auch etwa doppelt so teuer wie Ozempic.

Neben Novo Nordisk schielen weitere Pharmaunternehmen auf dieses Segment. So arbeiten das dänische Biotechunternehmen Zealand Pharma und sein deutscher Partner Boehringer Ingelheim an einem Abnehmmedikament namens Survodutide. In einer klinischen Phase-2-Studie führte die Behandlung mit dem Mittel zu einem Gewichtsverlust von bis zu 14,9 Prozent, wie die Unternehmen im Mai 2023 mitteilten.

Eli Lilly investiert in Alzey

Im November 2023 verkündete dann der US-Pharmakonzern Eli Lilly, 2,5 Milliarden US-Dollar in eine Fabrik im Rheinland-Pfälzischen Alzey investieren zu wollen. Dort will das Unternehmen künftig unter anderem das Medikament Mounjaro produzieren, welches in den USA und in Europa als Diabetesmittel zugelassen ist, künftig aber auch gegen Fettleibigkeit eingesetzt werden soll. So hat Eli Lilly im November 2023 in den USA eine Zulassung des Präparats durch die US-Arzneimittelbehörde als Abnehmspritze bekommen. Diese wird unter dem Namen Zepbound vertrieben und ist ein Konkurrenzprodukt zu Wegovy. In der EU wurde die erweiterte Nutzung von Lillys Mounjaro gegen krankhaftes Übergewicht für die Zulassung durch die EU-Kommission empfohlen, das Okay der Behörde steht aber noch aus.

Derweil scheint sich Novo Nordisk zum Ziel gesetzt zu haben, das Maximum aus dem aktuellen Abnehm-Trend herauszuholen. So vertreibt der Konzern auch das Arzneimittel Saxenda, das den mit Semaglutid verwandten Wirkstoff Liraglutid enthält und ebenfalls eine Gewichtsreduzierung bewirken soll.

Lifestyle-Arzneimittel für das Lebensgefühl

Abnehmprodukte wie Ozempic und Wegovy zählen zu den sogenannten Lifestyle-Medikamenten. Sie heißen so, weil sie zur Behandlung von Erkrankungen oder Zuständen mit einem geringen oder keinem Krankheitswert eingesetzt werden. Eine Definition, die bei echter Adipositas sicher nicht zutrifft. Oft werden sie eben aber für eine Verbesserung des Aussehens und für die Körperoptimierung verwendet und damit auch von Gesunden angewendet. Das Deutsche Apothekenportal definiert „Lifestyle-Medikamente" als Arzneimittel, bei denen in erster Linie „eine Erhöhung der Lebensqualität, eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit oder eine kosmetische Komponente im Vordergrund steht.“ Kurz: Diese Produkte sollen schöner, schlanker und gesünder machen.

Allerdings ist dieser Trend nicht neu. Bereits 1998 war im Zusammenhang mit der Einführung von Viagra der Begriff „Lifestyle-Arzneimittel" aufgekommen. Im selben Jahr berichtete das Ärzteblatt, dass mit Xenical, Propecia und Viagra eine neue Pillengeneration auf den Markt dränge. Die „neuen kleinen Helfer“ kurierten nicht nur Kranke, sie würden auch den in ihrem Wohlbefinden Gestörten zu neuer Lebensqualität verhelfen: Frauen, die sich in einer seelischen Krise befinden, weil sie Kleidergröße 40 tragen, ebenso wie dem an sich gesunden 40-Jährigen, dem Viagra zu neuer Manneskraft verhelfe.