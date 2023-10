Literatur

[1] Blum D. Ozempic Is Hard to Find. Some Pharmacies Are Offering Unauthorized Alternatives. The New York Times, erstmals veröffentlicht im Mai 2023, Update vom Oktober 2023, www.nytimes.com/2023/05/16/well/live/ozempic-alternatives-semaglutide.html

[2] Internetauftritt der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA. Medications Containing Semaglutide Marketed for Type 2 Diabetes or Weight Loss. Stand 11.10.2023, www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/medications-containing-semaglutide-marketed-type-2-diabetes-or-weight-loss

[3] Fachinformation zu Ozempic® von Novo Nordisk. Stand 03/2023, www.fachinfo.de/

[4] Pressemitteilung von Novo Nordisk. Novo Nordisk takes actions to help protect US patients from unlawful sales of non-FDA approved medicines claiming to contain semaglutide. Stand Juni 2023, www.novonordisk-us.com/media/news-archive/news-details.html?id=166121

[5] Pressemitteilung von Lilly. Lilly Statement on Mounjaro® (tirzepatide) Compounding Litigation. Stand 19. September 2023, investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-statement-mounjaror-tirzepatide-compounding-litigation

[6] Internetauftritt von „VLS Pharmacy“ und „New Drug Loft“. We Do NOT Compound Semaglutide – Here’s Why. Stand Juni 2023, newdrugloft.com/we-do-not-compound-semaglutide-heres-why/