Der US-amerikanische Pharmaproduzent Eli Lilly feierte an diesem Montag-Nachmittag den Spatenstich für eine neue Produktionsstätte im pfälzischen Alzey. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und andere hochkarätige Gäste waren geladen. Ab 2027 soll die Produktion in Alzey beginnen, die Kosten für das neue Werk sollen sich auf 2,3 Milliarden Euro belaufen. Die Bauarbeiten werden nach Aussage des Unternehmens in diesem Sommer beginnen. Bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze sollen in dem Werk in Alzey entstehen. Die Ansiedelung erfolgt ohne staatliche Subventionen. Insgesamt plant der US-Konzern sechs neue Produktionsstätten weltweit.

In dem Werk in Alzey will der Konzern zukünftig vor allem die Produktion seiner Diabetes-Arzneimittel ausbauen – diese werden verstärkt auch bei Übergewicht eingesetzt. „Deutschland ist ein hochattraktiver und stark wachsender Markt in diesem Segment“, betonte Dirk Dohse, Wachstumsforscher am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, gegenüber der Tagesschau.

Für die Leitung des Firmenstandorts in Alzey wurde Paul Holohan ernannt, der bisher für die Leitung des Standorts in Japan verantwortlich ist.