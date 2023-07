Suizid-Gedanken unter Semaglutid und Co.?

Der GLP-1-Rezeptor-Agonist Semaglutid hat in letzter Zeit viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Bislang ist er in Deutschland unter dem Handelsnamen Ozempic® nur als Antidiabetikum zugelassen, wurde zuletzt aber im Off-Label-Use auch zum Abnehmen eingesetzt. Aufgrund darauf folgender Lieferengpässe und möglicher Nebenwirkungen mahnte die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie Ende letzten Jahres, dass es sich bei Semaglutid um kein Lifestyle-Arzneimittel handelt. Nun soll Semaglutid unter dem Handelsnamen Wegovy® in Deutschland Ende Juli auch in der Indikation der Gewichtsreduktion auf den Markt kommen. Dass es auch dann nicht allzu leichtfertig verordnet werden sollte, zeigt unter anderem eine aktuelle Mitteilung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. [1]