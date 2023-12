Ein Jahr im Zeichen von Ozempic und Co.

Doch all das tat der Beliebtheit und damit der Nachfrage nach Semaglutid keinen Abbruch. Vielmehr stieg die Nachfrage so stark, dass die Menschen (weltweit) sogar für Produkt­fälschungen empfänglich wurden. Im Oktober 2023 warnte das Regierungspräsidium Freiburg erstmals in Deutschland, dass „Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic® des Herstellers Novo Nordisk im Umlauf“ seien (DAZ 41, S. 14). Die Mitarbeiter in Apotheken wurden gebeten, bis auf Weiteres vor der Abgabe von Ozempic® den Umkarton der Pens zu öffnen und auf eine potenzielle Fälschung zu überprüfen. Dabei handelte es sich keineswegs um eine Formalie: Noch im Oktober wurden in der Folge der Fälschungen mehrere Krankenhauseinweisungen in Österreich bekannt. Dabei gab es bereits Hinweise auf den später offiziell bestätigten Inhalt der gefälschten Pens: Insulin glulisin. Offenbar waren Apidra®-Pens zu Ozempic®-Pens umetikettiert worden.

Während Novo Nordisk Ende Oktober offiziell bekannt gab, dass in mehreren Ländern – auch in Europa – Fälschungen von Ozempic® und Saxenda® auch über legale Wege an die Patientinnen und Patienten gelangt sind, wurden zur Herkunft der Fälschungen nur nach und nach Details bekannt. Die Ermittlungen laufen noch. Ende November berichtete ein Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, dass noch mehrere Hundert gefälschte Ozempic®-Pens im Umlauf seien, deren Verbleib unklar ist. Im Zentrum stand dabei die Charge MP5E511, deren Spuren von Großbritannien nach Deutschland, Österreich und schließlich bis in die Türkei führten. Dass an der Aufklärung weiterhin großes Interesse besteht, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass die britische Arzneimittelbehörde MHRA Ende November über fünf bestätigte Krankenhauseinweisungen berichtete – nach der Anwendung von gefälschten Pens, die Lira­glutid oder Semaglutid enthalten sollten (DAZ 48, S. 18).