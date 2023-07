Doch nun sollte eigentlich Schluss sein mit dem Off-Label-Use von Ozempic®. Denn seit Beginn dieser Woche ist Semaglutid unter dem Handelsnamen Wegovy® mit der Indikation Adpositas auf dem deutschen Markt, allerdings zu einem deutlich höheren Preis als Ozempic®.

Während in der Indikation Diabetes mellitus die Startdosis von 0,25 mg Semaglutid mit etwas mehr als 20 Euro zu Buche schlägt, müssen Abnehmwillige laut Lauer-Taxe mehr als 40 Euro auf den HV-Tisch legen (siehe Tabelle). Ein Pen mit vier Dosen kostet 171,92 Euro. Dasselbe gilt bei Wegovy® für die nächsthöheren Dosen mit 0,5 mg und 1 mg. Ozempic® hingegen ist in der Stärke 0,5 mg ebenfalls für etwa 20 Euro pro Dosis zu haben (80,86 Euro für einen Pen mit vier Dosen). Steigt man bei Ozempic® auf die Dreier-Packung um, wird es noch etwas günstiger: Sie kostet 220,03 Euro für 3x4 Dosen, was etwas mehr als 18 Euro pro Dosis entspricht. Die 1-mg-Dosierung gibt es nur noch in der Dreier-Packung, der Preis entspricht dem der niedrigeren Dosierung. Bei Wegovy® werden die Pens nur einzeln verkauft.

Wegovy® ist dann noch in zwei weiteren Stärken, nämlich mit 1,7 mg und 2,4 mg erhältlich. In der Indikation Diabetes gibt es diese Dosierungen nicht. Hier kostet ein Pen 236,33 Euro bzw. 301,93 Euro, was etwa 59 Euro bzw. 75 Euro pro Dosis entspricht.

Ozempic® Kosten pro Dosis*

(Basis AVP in Euro) Wegovy® pro Dosis*

(Basis AVP in Euro) 0,25 mg 20,22 42,89 0,5 mg 20,22 bzw. 18,34 (3er Pack) 42,89 1 mg 18,34 42,89 1,7 mg Nicht verfügbar 59,09 2,4 mg Nicht verfügbar 75,48

Ein Pen reicht für vier Anwendungen.