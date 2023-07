Die GLP-1-Analoga zählen zu den sogenannten Inkretin-basierten Therapien. Die Inkretine Glucagon like peptide 1 (GLP-1) und Glucosedependant insulinotropic polypeptide (GIP) werden bei oraler Aufnahmen von Glucose freigesetzt. Das Enzym Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) baut diese beiden Peptidhormone ab. Analoga von GLP-1 haben eine zu GLP-1 geänderte Aminosäuresequenz, die diese vor einem Abbau durch das Enzym Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) schützen und deren Wirkung so verstärken. Dies resultiert vor allem in einer erhöhten Insulin-Biosynthese und Insulinsekretion, einer erhöhten Glucose-Empfindlichkeit der Betazellen und einer gedrosselten Glucagon-Sekretion.