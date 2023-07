Entsprechend enthält ein Fertigpen in der höchsten, der 1mg-Dosierung 4 mg Semaglutid in 3 ml Lösung (1,34 mg/ml). Ein Pen der Wirkstärke 0,5 mg enthält 2 mg Semaglutid in 1,5 ml. Folglich müsste nun ein Pen in der Startdosierung wiederum die Hälfte an Wirkstoff enthalten, nämlich 1 mg für vier Dosen à 0,25 mg. Dem ist aber nicht so, wie der Blick in die Fachinformation verrät. Dort heißt es:

1 Fertigpen enthält 2 mg Semaglutid in 1,5 ml Lösung.

in 1,5 ml Lösung. Jede Dosis enthält 0,25 mg Semaglutid in 0,19 ml Lösung.

Jeder Fertigpen kann 4 Dosen von 0,25 mg abgeben.

Es bleibt also bei jedem Pen in der Startdosis die Hälfte zurück.