Zudem habe Novo Nordisk die Kosten für die sogenannten „PGD“-Kurse (patient group direction) übernommen. Solche Kurse können in Großbritannien Angehörige der Gesundheitsberufe absolvieren – beispielsweise Diätassistent:innen, Krankenpfleger:innen und auch Apotheker:innen. Haben diese den Kurs absolviert, dürfen sie im Rahmen eines Programms einer bestimmten Gruppe von Patient:innen Arzneimittel – in diesem Fall Saxenda® – verordnen. Ein Kontakt mit einem Arzt oder einer Ärztin ist dann nicht nötig. Im „Pharmaceutical Journal“ wurde im April bereits kritisch diskutiert, ob öffentliche Apotheken injizierbare Medikamente zur Gewichtsreduktion anbieten sollten.

Die ABPI kam schließlich zu dem Schluss, dass die Vereinbarungen zu den PGD zwischen Novo Nordisk und dem Schulungsanbieter die pharmazeutische Industrie in Misskredit gebracht haben. So seien Novo-Nordisk-Vertreter bei den Webinaren und der anschließenden Nachbereitung mit den Teilnehmenden dabei gewesen – was man nicht als marktübliches Sponsoring betrachten könne.

Die ABPI hat nach eigenen Angaben nun erst zum achten Mal in 40 Jahren ein Mitglied (vorübergehend) suspendiert. Der Suspendierung seien umfassende Untersuchungen und ein Berufungsverfahren vorausgegangen. Die Suspendierung von Novo Nordisk aus dem Verband gab die ABPI am 16. März 2023 in einer Pressemitteilung bekannt.