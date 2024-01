Nordrhein: 34 Apotheken weniger als vor einem Jahr

Neue Zahlen zum Apothekensterben in Deutschland: An diesem Mittwoch machte bereits die Apothekerkammer Westfalen-Lippe öffentlich, wieviele Apotheken im vergangenen Jahr in dem Landesteil dicht machen mussten, es waren 53. Dem standen nur vier Neugründungen gegenüber.

Nun zog die Kammer Nordrhein (AKNR) nach: 2023 ist die Zahl der Apotheken um 34 gesunken. Es gab 48 Schließungen und 14 Neugründungen, wie aus einer Pressemitteilung der Kammer hervorgeht. Allein in Köln kam es im Jahr 2023 zu neun Schließungen. In 21 von 26 Landkreisen sank die Apothekenzahl im vergangenen Jahr. Damit ist in der Region seit 1999 ein stetiger Rückgang der Apotheken zu verzeichnen, bis heute ging die Zahl dort um 574 auf 2014 zurück.

Für AKNR-Präsident Armin Hoffmann sind die Ursachen klar: „Zu geringe Honorierung, zu viel Bürokratie, nicht enden wollende Lieferengpässe, ein sich immer mehr verschärfender Fachkräftemangel – das alles macht es den Inhaberinnen und Inhabern schwer“. Hoffmann kritisierte in diesem Zusammenhang auch die geplante Apothekenreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Auch die jüngsten Pläne aus Berlin werden die Abwärtsspirale nicht aufhalten. Mehr noch, Lauterbachs Ideen haben das Potenzial, das bewährte System zu zerstören.“ Deshalb sei damit zu rechnen, dass die Apotheken ihre Proteste im neuen Jahr intensivieren werden.