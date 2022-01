Apotheker in NRW üben für die COVID-19-Impfungen

Zugleich ist offenbar das Interesse der Medien sehr groß. Laut einer Mitteilung der Kammer Nordrhein haben demnach am vergangenen Sonntag unter anderem WDR, RTL, BILD, Rheinische Post und Kölner Stadtanzeiger sowie die Nachrichtenagenturen dpa und AFP die Schulungen begleitet. „Es klingt immer ein bisschen akademisch, wenn man von niederschwelligen Angeboten spricht. Viel besser ist es, mit ganz konkreten Beispielen den Nutzen des Impfens in der Apotheke zu illustrieren“, meint Armin Hoffmann. Es böte sich beispielsweise an, beiläufig während der Beratung auch nach dem Impfstatus zu fragen und ggf. die Booster-Impfung anzubieten. „Ich habe gestern mit mehreren Kolleginnen und Kollegen gesprochen – viele hatten schon kreative Ideen. Eine berichtete sinngemäß: ‚Wenn die Leute wegen Kopfschmerztabletten oder Wärmepflastern in die Apotheke kommen, werde ich sie direkt fragen, ob sie geboostert sind. Falls nicht… ‚Wir hätten heute Nachmittag um 15 Uhr noch einen Termin frei.‘ Es wäre klasse, wenn das genau so laufen würde und im Alltag genug Zeit dafür bleibt“, meint Dr. Armin Hoffmann. Mit den vielen Millionen Patienten- und Kundenkontakten pro Tag könnte dies, wie eingangs erwähnt, in der Tat der „Booster für die Impfkampagne“ werden.