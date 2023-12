„Patientenfeindliche Scheinreform“ und „Apothekenzerstörungsprogramm“

Das sei keine Strukturreform, sondern ein „Apothekenzerstörungsprogramm“, kommentierte Manfred Saar, Präsident der saarländischen Apothekerkammer. Die Pläne zur Förderung von Zweigapotheken insbesondere in ländlichen Regionen führen zu einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, bei der Menschen auf dem Land nicht dasselbe Leistungsangebot bekommen würden: „Im Ergebnis schaffen wir profane Arzneimittelabgabestellen, wie sie bereits in den letzten Tagen der DDR bestanden. Dass daneben in den nunmehr favorisierten Zweigapotheken ohne Anwesenheitspflicht eines Apothekers keine Betäubungsmittel mehr abgegeben werden können, spricht Bände.“ Die Umverteilungspläne Lauterbachs zur angeblichen Förderung der schwächeren Apotheken bezeichnet Saar als „Griff in die sozialistische Mottenkiste“. Die vorgesehenen Änderungen bei Honorierung und Fixbetrag liefen auf ein „Nullsummenspiel“ hinaus.