Wo ist das Personal aus den geschlossenen Apotheken?

Obwohl es in den letzten Jahren einen Anstieg an Approbierten in deutschen Apotheken gab, zeigen die Stellenmärkte der Kammern weiterhin den hohen Bedarf: Bei einer Abfrage wurden über die Internetseiten der Apothekerkammern Nordrhein, Westfalen-Lippe und Baden-Württemberg und Bayern jeweils über hundert Stellenangebote für Apotheker und Apothekerinnen in Voll-/Teilzeit gezählt.

Die arbeitssuchenden Approbierten aus schließenden Apotheken, die weiterhin in der Offizin arbeiten wollen, reichen offenbar nicht aus, um den Fachkräftemangel so weit abzuschwächen, dass es sich in der Zahl der Stellenangebote niederschlägt. Vertreter der obenstehenden Kammern gaben auf Nachfrage an, dass Apothekerinnen und Apotheker aus schließenden Offizinen keine Probleme hätten, eine neue Stelle zu finden, da sich der Stellenmarkt für Apotheker auf Seiten der Arbeitnehmer befindet. Um exakt zu wissen, was mit dem Personal aus geschlossenen Apotheken passiert, dazu müssten die Kammer entsprechende Daten auswerten. Solange sie das nicht tun, bleibt nur Spekulation.