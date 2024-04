Westfalen-Lippe und Saarland sehen rot

In Westfalen-Lippe sinkt die Zahl der Apotheken auf den historischen Tiefstand von 1.697. Das gab die Apothekerkammer Westfalen Lippe (AKWL) am heutigen Donnerstag in Pressemitteilung bekannt. Allein seit Beginn dieses Jahres seien 14 Betriebsstätten im Kammerbezirk geschlossen worden, elf weitere würden absehbar in diesem Jahr verloren gehen, sagte Andreas Walter, Hauptgeschäftsführer der Kammer. In den letzten 15 Jahren sei die Zahl der Apotheken in Westfalen-Lippe um fast ein Viertel gesunken – 2009 waren es noch 2.232. Von den Schließungen seien sowohl die ländlichen als auch urbane Regionen betroffen.