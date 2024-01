Apothekensterben in Hessen: „Die Entwicklung ist alarmierend“

1994 gab es laut Kammer in Hessen noch 1.650 öffentliche Apotheken. Während die Zahl von 1993 bis 2013 um 100 Betriebe abgenommen habe, sei sie in den vergangenen zehn Jahren um doppelt so viele gesunken. „Weniger Honorar, höhere Kosten, immer mehr Lieferengpässe und Bürokratie – viele Inhaber können und wollen nicht mehr“, so Funke. Das sei nicht nur auf dem Land so, sondern auch in den großen Städten wie Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel oder Darmstadt.

Es braucht „Sofortmaßnahmen“

Die Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seien hingegen „kontraproduktiv“ und hätten „das Potenzial, das heutige Versorgungssystem zu zerstören“. Es brauche „Sofortmaßnahmen“ für die Apotheken vor Ort. „An einer zeitnahen adäquaten Erhöhung der Vergütung der öffentlichen Apotheken führt kein Weg vorbei, wenn man die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung auf dem heutigen Niveau erhalten will“, stellt Funke fest.

Der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverbandes (HAV), Holger Seyfarth, kündigte angesichts der „dramatischen Entwicklung“ an, dass „die hessische Apothekerschaft auch im neuen Jahr für die längst überfällige Stabilisierung ihrer politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen streiten“ werde. Den eingeschränkten Zugang zu Medikamenten spürten die Menschen in ländlichen oder dünn besiedelten Gebieten bereits heute deutlich, heißt es in einer Pressemitteilung von diesem Freitag.

Auswirkungen auf lokale Wirtschaft

Das Apothekensterben wirke sich auch volkswirtschaftlich aus, so Seyfarth. Schließungen wären immer mit dem Verlust von Arbeitsplätzen verbunden. Zudem würden Apotheken im Verhältnis hohe Gewerbesteuern zahlen und zur lokalen Wirtschaft beitragen. „Ihr Wegfall führt zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in den betroffenen Städten und Gemeinden“, so der HAV-Vorsitzende.