Baden-Württemberg: 88 Apotheken weniger

In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl demnach um 16 Prozent gefallen. Martin Braun, Präsident der LAK Baden-Württemberg, zeigte sich alarmiert: „Die jährliche Anzahl an Apothekenschließungen in Baden-Württemberg liegt mittlerweile doppelt so hoch wie noch vor zehn Jahren. Dieser Trend ist keine Schwarzmalerei, sondern bittere Realität.“