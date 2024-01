Westfalen-Lippe: 53 Apothekenschließungen 2023

Apotheken müssen dichtmachen, die Versorgungslage verschlechtert sich und die Politik schaut dabei zu. Zu Jahresbeginn hat die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) die Zahlen für den Landesteil vorgelegt: Zum 19. Mal in Folge seien sie gesunken, 2023 um 49 Apotheken auf 1.711 Apotheken. „53 Schließungen stehen lediglich vier Neueröffnungen gegenüber“, konstatiert AKWL-Hauptgeschäftsführer Andreas Walter laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch. „Der bittere Trend geht weiter.“

Im Vergleich dazu habe es 2008 noch 2.232 Apotheken gegeben. Das macht für die vergangenen 15 Jahre einen Rückgang von über 23 Prozent, konstatiert die AKWL. Neugründungen habe es in Bad Wünnerberg, Sendenhorst, Münster und Siegen gegeben. Dem entgegen seien allein in Bochum fünf, in Bielefeld und Dortmund jeweils drei geschlossen worden.