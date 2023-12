Folio gibt es jetzt auch mit DHA und Vitamin A

Was das für die Beratung in der Apotheke bedeutet, schilderten Dr. Julia Podlogar und Professor Martin Smollich 2017 in der DAZ wie folgt: „Der Mehrbedarf von Vitamin A in der Schwangerschaft wird auf etwa 20 – 50 % geschätzt und kann zwar grundsätzlich über die Nahrung gedeckt werden. In der Praxis geschieht dies jedoch häufig nicht, auch weil z. B. in Bezug auf den Verzehr von Leber in der Schwangerschaft Unsicherheit herrscht [...] Für die Schwangeren besteht daher vermutlich eine hohe Hemmschwelle, ab dem zweiten Trimenon nun doch regelmäßig Leber zu verzehren. Daher erscheint die Supplementierung von 3000 I.E. (0,9 mg) Retinol-Äquivalenten ab dem 4. Schwangerschaftsmonat sinnvoll und praktikabel.“ Die Wahrscheinlichkeit einer relevanten Unterversorgung sei jedoch gering.