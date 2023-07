In „Femibion® 1 Frühschwangerschaft“ und „Femibion® 3 Stillzeit“ war schon zuvor Cholin enthalten, neu ist der Inhaltsstoff in „Femibion® 2 Schwangerschaft“. Die neue Cholin-haltige Zusammensetzung stützt P&G auf Empfehlungen der europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA), die als angemessene tägliche Cholin-Aufnahme für Schwangere eine Menge von 480 mg angibt. [2] Damit sei der Bedarf an Cholin in der Schwangerschaft um 20 Prozent erhöht, so P&G. „Neuste Studienergebnisse zeigen, dass die meisten Frauen in Deutschland diesen Referenzwert für Cholin in der Schwangerschaft über ihre normale Ernährung nicht erreichen. Eine Supplementierung über die gesamte Schwangerschaft und Stillzeit ist daher zu empfehlen“, so Sandra Rühle, Ernährungswissenschaftlerin bei P&G Wick Pharma.