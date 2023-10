Aus Folio forte wird Folio 1 basic

Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit gehören zu den Lebensabschnitten, in denen die Einnahme von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln empfohlen wird. Produkte speziell für diese Indikationen gibt es in der Apotheke viele – in unterschiedlichen Zusammensetzungen und Preisklassen, unter anderem die Folio-Reihe von Steripharm. Unter anderem, weil sich die Zusammensetzung auf das Wesentliche beschränkt, hat die Folio®-Produktreihe bei Ökotest mit am besten abgeschnitten.