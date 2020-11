Neue Vitamin-A-Referenzwerte

Die empfohlene Zufuhr für Vitamin A beträgt nun für Frauen 700 µg Retinolaktivitätsäquivalent (RAE) pro Tag und für Männer 850 µg RAE. Die Referenzwerte werden jetzt in RAE angegeben und nicht mehr wie bisher in Retinoläquivalent (RE). Das hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) bekannt gegeben. Dies liegt daran, dass die Verwertung von Provitamin-A-Carotinoiden anders bewertet wird. (Provitamin-A-Carotinoide unterliegen Wechselwirkungen mit anderen Nahrungsinhaltsstoffen und besitzen eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit und Umwandlungsraten in die Vitamin-A-Wirkform Retinol. Der RAE berücksichtigt diese Unterschiede stärker.) Die neuen RAE-Werte fallen etwas niedriger aus als die bisherigen RE-Werte (0,8 bis 1 mg). Neu ist auch, dass dadurch für β-Carotin kein separater Referenzwert mehr angegeben wird. In pflanzlichen Nahrungsmitteln kommt ausschließlich Provitamin A (Betacarotin) vor.