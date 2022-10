Myo-Inositol wird fälschlicherweise oft als Zucker bezeichnet, ist der Definition nach jedoch ein Alkohol, den der menschliche Körper selbst herstellen oder über die Nahrung (vor allem aus Citrusfrüchten) aufnehmen kann. Im Körper tritt Myo-Inositol am häufigsten phosphoryliert als sekundärer Botenstoff (Inositoltrisphosphat, IP 3 ) auf und ermöglicht die zellulären Signalwege zahlreicher Hormone, etwa des Insulins oder des Follikel-stimulierenden Hormons (FSH).

Myo-Inositol wurde bislang als hochdosiertes Nahrungsergänzungsmittel (NEM) vor allem in Frauen untersucht und eingesetzt, die am Polyzistischen Ovar-Syndrom (PCOS) leiden – einer Stoffwechsel- und Hormonstörung, geprägt von Zysten in den Eierstöcken, hohem Androgenspiegel und Unfruchtbarkeit. Insulinresistenz und Hyperinsulinämie gelten beide als PCOS-verursachend und -fördernd und konnten in betroffenen Frauen durch die Myo-Inositol-Supplementierung reduziert werden.