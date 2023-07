Neues Präparat zur Unterstützung der weiblichen Fruchtbarkeit

DHA (Docosahexaensäure) ist eine Omega-3-Fettsäure. Laut der „S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie vor einer assistierten reproduktionsmedizinischen Behandlung (ART)“ hat eine Studie gezeigt, dass der Serum-Spiegel an Omega-3-Fettsäuren positiv mit der Rate an Lebendgeburten korreliert. In Folio fertil women sind pro Weichkapsel 200 mg DHA enthalten. Omega-3-Fettsäuren sind seit einigen Jahren in Nahrungsergänzungsmitteln für Schwangerschaft und Stillzeit etabliert, manche Studien deuten jedoch darauf hin, dass einige positive Effekte erst ab höheren Dosen (über 500 mg) zu erwarten sind. Auf dem deutschen Markt kann am ehesten das Schwangerschafts-DHA von Pure Encapsulations als hochdosiert bezeichnet werden.