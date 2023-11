Mutmaßlicher Millionenbetrug bei ARZ-Haan-Tochter

Es liege eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen einen früheren Geschäftsführer der WDS vor. Darin wird diesem vorgeworfen, über 17 Monate hinweg Scheinrechnungen im Gesamtwert von 15,16 Millionen Euro eingereicht zu haben. Diese Anzeige habe zu einem Ermittlungsverfahren geführt. Die F.A.Z. schreibt außerdem, dass sich ein Hinweisgeber bei der Finanzaufsicht Bafin über den Umgang mit den Rechnungen beschwert habe. Die RZH habe die Werthaltigkeit der Rechnungen kaum hinterfragt und selten versucht, das Geld einzutreiben. Vor dem Ende des Jahres 2021 sollen Rechnungen sogar storniert und auf andere Empfänger umgeschrieben worden sein. Denn sonst wäre zum Bilanzstichtag aufgefallen, dass die Zahlungen überfällig waren. Die F.A.Z. verweist in diesem Zusammenhang auf das Ergebnis des ARZ-Haan-Konzerns für 2021 mit einem Rekordgewinn von 10,4 Millionen Euro vor Steuern. Der Gewinn wäre deutlich geringer ausgefallen, wenn die von der WDS übernommenen Forderungen in Höhe von damals 9 Millionen Euro als uneinbringlich abgeschrieben worden wären.

WDS-Insolvenz mit schneller Wendung

Das nächste Kapitel beginnt im September 2022, als die WDS Insolvenz anmeldete. Dabei soll die RZH Forderungen in Höhe von 16 Millionen Euro angemeldet haben, darunter die erwähnten 15,16 Millionen Euro aus mutmaßlichen Scheinrechnungen, so die F.A.Z. Der Insolvenzverwalter habe diese Forderungen jedoch bestritten. Der Streit soll mit einer neuen Wendung beendet worden sein. Denn die ARZ Consulting, ebenfalls eine Tochtergesellschaft der ARZ Haan, kaufte die insolvente WDS. Die ARZ Haan habe aber in der Außendarstellung nicht auf das vorherige Insolvenzverfahren der WDS hingewiesen.

Im Zusammenhang mit ihren Recherchen wirft die F.A.Z. auch die Frage auf, welche Kontrollmaßnahmen die Apotheker- und Ärztebank getroffen hat. Denn diese ist Miteigentümerin und Kreditgeberin der ARZ Haan. Die F.A.Z. weist auch auf die große Bedeutung der Rechenzentren für das Funktionieren des Gesundheitswesens hin und leitet daraus ab, dass eine intensive Kontrolle angebracht sei.

ARZ Haan: WDS soll Pflegemarkt erschließen

Das Apothekenrechenzentrum ARZ Haan hat bereits auf die Vorwürfe reagiert. Die Stellungnahme liegt der Redaktion vor. Die ARZ Consulting habe die WDS demnach im April 2023 übernommen, „um ihr Portfolio im Bereich Pflege zu erweitern“. Dies sei im Rahmen eines Insolvenzplans mit Kapitalschnitt erfolgt. Dabei seien Anteile in Höhe von 500.000 Euro durch die ARZ Consulting erworben worden. Die Forderungen der Gläubiger seien gemäß Quote bedient und das Insolvenzverfahren aufgehoben worden. Diese Übernahme sei für die ARZ Haan ein strategisch bedeutsamer Schritt, weil die Pflege „ein spannender und chancenreicher Markt“ sei. Dabei sei über 70 Fachkräften die Weiterbeschäftigung garantiert worden. Die erfreuliche Entwicklung der WDS seit der Übernahme zeige, dass dies „strategisch wie wirtschaftlich“ der richtige Schritt gewesen sei, erklärt die ARZ Haan.

Betrugsvorwurf bezüglich RZH zurückgewiesen

Die im F.A.Z.-Beitrag gegenüber der RZH erhobenen Vorwürfe in Bezug auf Abrechnungsbetrug weist die ARZ Haan zurück. „Es liegen uns dazu keinerlei Hinweise oder gar Beweise vor“, erklärt die ARZ Haan. Auch der Verdacht, Rechnungen seien storniert und umgeschrieben worden, sei nicht korrekt. „Sämtliche Forderungen sind in den Jahresabschlüssen der ARZ-Gesellschaften korrekt ausgewiesen“, betont die ARZ Haan. Sollten sich Vorwürfe gegen ehemalige WDS-Verantwortliche erhärten, werde die ARZ Haan „natürlich vollumfänglich zur Aufklärung beitragen und etwaige Ansprüche geltend machen“. Die ARZ Haan weist darauf hin, dass im Zuge der Neustrukturierung der WDS alle seinerzeit Verantwortlichen nicht mehr im Unternehmen seien. Weiter erklärt die ARZ Haan: „Sämtliche Prozesse innerhalb der WDS sind den in der gesamten ARZ Haan üblichen Standards angepasst worden.“ Dort werde nach denselben verbindlichen Regeln und Anweisungen wie in der ganzen Unternehmensgruppe gearbeitet. Die ARZ Haan erklärt, die Ergebnisse der Gruppe in den vergangenen Jahren seien „hervorragend“ gewesen. Die Eigenkapitaldecke und die Liquiditätsposition seien stark, die Gruppe befinde sich auf Wachstumskurs.