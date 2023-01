Sven Bertram wird neuer Geschäftsführer der ARZ Service GmbH

„Wir freuen uns sehr auf Sven Bertram und sind überzeugt, dass er uns mit seiner Erfahrung und Kompetenz insbesondere in puncto Digitalisierung wertvolle Impulse liefern und das Unternehmen deutlich voranbringen wird“, kommentiert Philipp Siebelt, Vorstand der ARZ Haan AG, den Neuzugang in einer Pressemitteilung. „Gerade in der derzeitigen Phase mit weiterhin starkem Kundenwachstum ist sein Know-how von unschätzbarem Wert“.

Als Softwareexperte wird Bertram bei der ARZ Service GmbH insbesondere die Bereiche IT und Produktion übernehmen, Co-Geschäftsführer Henkel führt den Vertrieb. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass wir die Erfolgsgeschichte der ARZ Service GmbH weiter fortschreiben werden“, sagt Henkel. Sein Vertrag wurde bis Ende 2025 verlängert.

Bislang leitete Henkel den Apotheken-Dienstleister zusammen mit Hadi Fischer. Dieser verbleibt der Pressemitteilung zufolge nur noch vorrübergehend in der Geschäftsführung der ARZ Service GmbH. Nach einer Übergangsphase kehrt er zur AZH – Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH zurück. Die AZH zählt ebenfalls zu den Tochterunternehmen der ARZ Haan AG. Auf dieses will sich Fischer nun wieder vollständig fokussieren.