Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen für das erste Halbjahr wider. Der Umsatz stieg in dieser Zeit um ebenfalls 15 Prozent auf 595 Millionen Euro, das bereinigte Ebitda wuchs um 27 Prozent auf 133 Millionen Euro. Kräftig zulegen konnte in den ersten sechs Monaten auch der freie Cashflow, also die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Dieser stieg auf 83 Millionen Euro, das sind rund 55 Millionen Euro mehr als in der Vorjahreszeit. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen bestätigt CGM seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und einem bereinigten EBITDA im Bereich von 260 bis 300 Millionen Euro.