Redcare Pharmacy zieht kräftig an

Die Geschäftszahlen spiegeln sich auch in der Entwicklung der beiden Segmente DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie International wider. In der DACH-Region legte der Umsatz im ersten Halbjahr um 36,9 Prozent auf 623,6 Millionen Euro zu, in der Region International mit den Ländern Belgien, die Niederlande, Frankreich und Italien stieg der Umsatz um 23,2 Prozent auf 168,4 Millionen Euro.

Jasper Eenhorst, Finanzchef von Redcare Pharmacy, sagt laut der Pressemitteilung zu den Ergebnissen: „Wir freuen uns über ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal und die anhaltend positive Dynamik. Unsere Wachstumsstory entwickelt sich in allen Ländern kontinuierlich weiter und unsere Kunden zeigen sich mit unserem Angebot hoch zufrieden. Dank Effektivität, Effizienz, hoher Kundenbindung und Skaleneffekten konnten wir die operative Marge im Einklang mit unserer Strategie in allen Bereichen deutlich steigern.“