Brauchen wirklich alle Apotheken neue Konnektoren?

Noch nicht einmal wirklich in Betrieb und schon wieder veraltet: Für viele Konnektoren, die in Apotheken stehen, läuft in absehbarer Zeit die fünfjährige Nutzungsdauer ab. Doch was passiert dann? Müssen neue angeschafft werden oder lassen sich die Zertifikate verlängern? Zumal in nicht allzu ferner Zukunft die TI ganz ohne Konnektoren auskommen soll.