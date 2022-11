Die Compugroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), nach eigener Darstellung einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat in den ersten neun Monaten 2022 den Umsatz gesteigert, musste aber Rückschläge beim Gewinn hinnehmen. Grund sind Investitionen in die Digitalisierung und verschobene Projekte. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass CGM die Preise für seine Apothekensoftware CGM Lauer erhöhen will.