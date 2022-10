Große Bedeutung für das eigene Geschäft misst das Unternehmen der Einführung des elektronischen Rezepts am 1. September 2022 bei. Der Rollout sei „ein bedeutender Schritt hin zu einer flächendeckenden Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland“. Die Zahl der täglich elektronisch ausgestellten Rezepte lag nach Unternehmensangaben im ersten Quartal bei durchschnittlich 70, im zweiten Quartal bei rund 400 und in der letzten Septemberwoche bei über 6.000.