Hersteller müssen Laufzeitverlängerung der TI-Konnektoren umsetzen

Nun findet sich diese Option der Laufzeitverlängerung von Konnektoren via Software-Update auch in der aktualisierten Spezifikation, die die Gematik am gestrigen Donnerstag veröffentlicht hat. Die Laufzeitverlängerung ist damit für die Hersteller verpflichtend umzusetzen. Die Spezifikationen ermöglichten somit, dass die Laufzeit von TI-Konnektoren nach Ablauf einer fünfjährigen Betriebsdauer um maximal drei Jahre verlängert werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Gematik.