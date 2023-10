Redcare Pharmacy legt bei OTC und Kundenzahlen weiter zu

Das Umsatzwachstum spiegelt sich auch in den verschiedenen Regionen wider, in denen Redcare Pharmacy tätig ist. So legte der Erlös im Segment DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) im dritten Quartal um 74 Prozent auf 389 Millionen Euro zu. Ohne das Schweiz-Joint-Venture habe das Umsatzwachstum 22 Prozent auf 272 Millionen Euro betragen, so das Unternehmen. Im bisherigen Jahresverlauf wuchs der Umsatz im DACH-Segment um 49 Prozent und erreichte 1 Milliarde Euro (Neun Monate 2022: 679 Millionen Euro). Zwar entfiel das Gros der Umsätze in DACH auf Non-Rx-Geschäfte, allerdings legten die Erlöse mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) kräftig um 374 Prozent auf 156 Millionen Euro zu. Grund dafür ist, dass das Schweizer Joint-Venture stark im Rx-Bereich tätig ist.

Im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und Niederlande) stieg der Umsatz im dritten Quartal um 41 Prozent auf 86 Millionen Euro.

Olaf Heinrich, neuer Vorstandschef von Redcare Pharmacy, wertet die Entwicklung als „Ausdruck der Attraktivität und Beständigkeit unseres Leistungsangebots“. Hinter der Performance stehe aber auch die Tatsache, „dass wir uns tagtäglich auf eine exzellente Auftragsabwicklung konzentrieren und gleichzeitig das enorme Wachstumspotenzial unserer Märkte nutzen.“

Der vollständige Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023 soll am 31. Oktober 2023 veröffentlicht werden.