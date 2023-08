Rektale Arzneiformen – was Apotheker wissen sollten

Suppositorien: Alternative zu Tabletten und Co.

Bei Zäpfchen handelt es sich um einzeldosierte Arzneiformen mit fester Konsistenz. Sie haben meist eine längliche, torpedoähnliche Form und sind zur Anwendung im Rektum bestimmt.

Bei dieser Darreichungsform liegen die Arzneistoffe in der Grundlage größtenteils suspendiert, manchmal aber auch gelöst vor. Beim Schmelzen des Suppositoriums bzw. beim Kontakt mit Rektalflüssigkeit werden die Wirkstoffe sodann freigesetzt. Über die Schleimhaut im Mastdarm können die Wirkstoffe anschließend resorbiert und über die Rektalvenen in den Blutkreislauf gelangen. Dabei wird der First-Pass-Effekt teilweise umgangen.

Klassischerweise kommen Suppositorien bei Kindern zum Einsatz, sie sind aber auch für Patienten mit Schluckbeschwerden geeignet. Zudem kann ihr Einsatz bei Übelkeit und Erbrechen sinnvoll sein, denn peroral zugeführte Arzneimittel könnten in einem solchen Fall nicht ausreichend wirken.

Bei Zäpfchen mit lokaler Wirkung besteht häufig das Problem, dass diese nicht so weit in das Rektum eingeführt werden dürfen und darüber hinaus einige Zeit im Analkanal verbleiben sollen. Dies erweist sich in der Praxis als nicht ganz einfach, denn die Zäpfchen werden oft rasch nach innen weitertransportiert. Aus diesem Grund eignen sich Rektaltampons oder halbfeste Zubereitungen bei lokaler Anwendung meist besser.