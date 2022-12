Ein Klysma, auch Klistier genannt, besteht aus einer mit Flüssigkeit gefüllten Flasche und einer Kanüle, die in den After eingeführt wird. Durch Applikation dieser Arzneiform können Wirkstoffe in den Enddarm eingebracht werden. Klysmen mit osmotisch wirksamen Laxantien kommen bei Erwachsenen meist zur Darmentleerung vor diagnostischen und operativen Eingriffen zur Anwendung. Bei Kindern und Jugendlichen spielen sie auch eine Rolle bei der Behandlung der chronischen Obstipation.