Wie Budesonid-Zäpchen in der Apotheke hergestellt werden

Zur Erinnerung: Wie wirkt Budesonid?

Budesonid weist einen hohen lokalen antiphlogistischen Effekt auf. Die Substanz bindet an Glucocorticoid-Rezeptoren, die in hoher Konzentration in den Bronchien und im Darm vorkommen.

Der Komplex aus Glucocorticoid und Rezeptor gelangt dabei in den Zellkern und löst in der Zelle neben der antientzündlichen auch antiallergische, antiexsudative und antiödematöse Effekte aus.

Die Bindungsaffinität von Budesonid an die Rezeptoren ist ungefähr 15-mal stärker als die von Prednisolon.