Ringe zur Anwendung in der Vagina werden auch als Vaginalinserte bezeichnet. Es handelt sich dabei um ringförmige, flexible Therapiesysteme aus Kunststoffen, die ein Depot von einem oder zwei Arzneistoffen enthalten. Sie werden im oberen Scheidenbereich platziert und geben kontinuierlich eine definierte Wirkstoffmenge an die Vaginalschleimhaut ab.

Das Präparat Estring® (Estradiol) wird beispielsweise zur lokalen Behandlung von Wechseljahres-Beschwerden in der Scheide eingesetzt. Der Ring verbleibt dazu ohne Unterbrechung drei Monate in der Vagina. Nach dieser Zeit wird der Ring entfernt und gegebenenfalls durch einen neuen Ring ersetzt. Zum Einführen wird der Ring in eine ovale Form gedrückt und so tief wie möglich in die Scheide eingeführt. Zum Entfernen wird ein Zeigefinger tief in die Scheide eingeführt, in den Ring eingehakt und dieser wieder herausgezogen.