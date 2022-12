Paracetamol für Kinder: Hilfe aus der Rezeptur

Paracetamol lässt sich in Wasser nur begrenzt auflösen, in Alkoholen wie Ethanol und Propylenglycol zeigt der Wirkstoff jedoch eine gute Löslichkeit. In Krankenhausapotheken wurden daher früher auf Ethanol als Lösungsmittel zurückgegriffen, teilweise wurde Ethanol auch durch Propylenglycol ersetzt. Im Formularium hospitale ist beispielsweise folgende Rezepturvorschrift zu finden: