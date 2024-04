Wie berate ich zu Hämorrhoidalleiden?

Welche Tipps können noch mitgegeben werden?

Nach der Anwendung eines Applikators sollte dieser gereinigt werden. Wenn er auf der Tube bleibt, sollte noch etwas Salbe herausgedrückt werden, um Reste aus dem Darm aus den Öffnungen zu entfernen. Dann wird der Applikator mit einem saugfähigen Tuch abgewischt. Wird die Salbe über längere Zeit nicht benutzt, sollte der Applikator abgeschraubt und mit warmem Wasser gereinigt werden. Danach sollte man ihn trocknen lassen. Sowohl Zäpfchen, als auch Salben und Cremes können die Wäsche verschmutzen. Die Patienten sind daher meist dankbar, wenn sie vorher darauf hingewiesen werden und mit Slipeinlagen oder speziellen Analvorlagen Flecken vermeiden können. Bei der Reinigung der Analregion sollte am besten nur warmes Wasser verwendet werden, wenn möglich nach jedem Stuhlgang. Wenn Feuchttücher, Waschlotionen oder Waschstücke eingesetzt werden, sollten sie keine reizenden Zusatzstoffe wie Duftstoffe enthalten.

Zur Pflege der Analregion gibt es auch spezielle Salben und Cremes, die einen Schutzfilm auf der Haut bilden und die Haut geschmeidiger machen. Ein Produktbeispiel ist Posterisan® protect (Salbe, Salbe mit Analdehner, Zäpfchen) mit Jojobawachs, Cetiol und Bienenwachs. Bei manchen Produkten gegen Hämorrhoidalleiden ist zusätzlich ein Analdehner beigepackt. Er dient zur schrittweisen Dehnung des verkrampften Schließmuskels oder beugt Schließmuskelkrämpfen vor. Vor dem Einführen wird der Analdehner dünn mit Salbe bestrichen und unter Drehbewegungen vorsichtig so weit eingeführt, wie es ohne Schmerzen möglich ist. Er sollte zweimal täglich für zwei Minuten angewandt und danach mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Literatur

