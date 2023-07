Wässrige Lösungen zur Anwendung in der Nase in Mehrdosenbehältnissen enthalten als Schutz vor Verkeimung meist ein Konservierungsmittel. Bei Nasalia wird dabei überwiegend Benzalkoniumchlorid verwendet. Die Substanz kann allerdings die Nasenschleimhaut schädigen und zudem die Zilienschlagfrequenz des Flimmerepithels beeinträchtigen. Für Benzalkoniumchlorid-haltige Nasalia ist daher ein entsprechender Warnhinweis in der Gebrauchsinformation vorgesehen.

Wässrige Nasalia in Pipetten- oder Quetschsprühflaschen haben trotz Zugabe eines Konservierungsmittels während der Anwendung ein hohes mikrobielles Verkeimungsrisiko. Entsprechende Zubereitungen haben daher meist nur eine kurze Aufbrauchsfrist von 2 Wochen. Danach sind vorhandene Reste zu verwerfen.

Immer mehr Präparate stehen mittlerweile auch in Mehrdosenbehältnissen ohne Konservierungsstoff zur Verfügung. Eine Kontamination des Inhalts wird durch das verwendete Packmittel verhindert. Da das Kontaminationsrisiko während der Anwendung durch den Patienten gering ist, ist die Verwendbarkeit deutlich länger und liegt meist zwischen 3 und 6 Monaten.