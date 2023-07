Concerta® Retardtabletten mit dem Wirkstoff Methylphenidat-Hydrochlorid gehören ebenfalls zu den oralen osmotischen Systemen, der Wirkstoff wird hier in einem zweistufigen Prozess freigesetzt: Am Morgen wird unabhängig von einer Mahlzeit eine Tablette eingenommen. Nach der Einnahme wird die Umhüllung der Tablette, die bereits Wirkstoff enthält, rasch abgebaut und 22 % an Methylphenidat-Hydrochlorid unretardiert abgegeben. Nach kurzer Zeit kann so ein wirksamer Plasmaspiegel erreicht werden. Nachdem sich diese Umhüllung aufgelöst hat, kann Wasser in die Tablette eindringen und der restliche Anteil an Wirkstoff wird im Laufe des Tages kontinuierlich freigesetzt.

Im Vergleich zu einer dreimal täglichen Einnahme von schnell freisetzenden Präparaten können durch die einmalige Einnahme der Retardtablette Schwankungen zwischen maximaler und minimaler Konzentration deutlich reduziert werden. Der resorbierte Anteil an Methylphenidat-Hydrochlorid ist dabei vergleichbar.