Lieferdienst Cure unterstützt Apotheken

Die streikenden Apotheken erhalten moralische Unterstützung. So bekundet der Berliner Apotheken-Lieferdienst Cure in einer Pressemitteilung Solidarität mit der Lage und der heutigen Aktion der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten. Apotheken seien ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitssystems, was unter anderem während der COVID-Pandemie erneut deutlich geworden sei. Allerdings, so Cure, nehme deren Zahl ab, da sie darum kämpften, ihr Geschäft zukunftssicher zu machen.